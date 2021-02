Capaccio: alla scuola media sospesa didattica in presenza

Sospesee attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Capaccio Paestum. Oggi, 17 febbraio, dunque, si ricorrerà alla DaD in via precauzionale e per motivi organizzativi a seguito della positività di un alunno al Covid-19.

È evidente che i dirigenti fanno sempre più fatica a gestire l’emergenza trovandosi ad alternare sempre più spesso DaD e presenza ed essendo costretti, come in questo caso, a dover prendere decisioni in merito anche a tarda ora. Soltanto la scorsa settimana la secondaria di primo grado di Capaccio era tornata alle lezioni in presenza dopo uno stop dovuto alla quarantena di una classe e dei relativi insegnanti che, prestando servizio anche in altre classi, sarebbe stato impossibile sostituire.

Intorno alle 23:00 di ieri sera, la dirigenza si è vista costretta a prendere la medesima decisione e a dover avvisare, non senza difficoltà, studenti e docenti