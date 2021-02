Sicurezza nelle scuole: 2,8 milioni dalla Provincia di Salerno Due i progetti per il territorio

La Provincia di Salerno ha stanziato la somma di € 2.800.000,00, per “Lavori di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l’emergenza da Covid-19” a seguito di assegnazioni di ulteriori finanziamenti a valere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”.

“Sono stati elaborati due progetti – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – da parte del nostro settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Ogni progetto ha un importo di € 1.400.000,00 l’uno, sia per le scuole ricadenti nell’Area Centro Nord che per le scuole ricadenti nell’Area Sud della provincia di Salerno.

Le procedure di gara sono state già esperite e si è già provveduto all’aggiudicazione alle due ditte appaltatrici. I lavori avranno durata fino ad agosto 2021 e riguarderanno prevalentemente opere di impermeabilizzazione, riparazione/sostituzione di infissi, manutenzione impianti e interventi urgenti necessari per la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici.

Ringrazio l’On. Piero De Luca per la particolare attenzione che ha sempre avuto nei confronti degli Istituti scolastici del nostro territorio, affiancandoci nel percorso di assegnazione dei finanziamenti del governo nazionale, a tutela del diritto allo studio e della sicurezza delle comunità scolastiche, cioè di studenti, docenti, operatori scolastici tutti e famiglie.”