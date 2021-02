Scario, scattano i sigilli ad un residence

SAN GIOVANNI A PIRO. Scattano i sigilli ai danni di un residence realizzato a pochi passi dal litorale di Scario. I carabinieri hanno provveduto a sequestrare una vasta area di località Vitetta. I sigilli sono scattati ai danni di una struttura che sorge su tre livelli, delle dimensioni di oltre mille metri quadri. L’opera era destinata ad aprire i battenti come residence turistico.

I militari della compagnia di Sapri, però, hanno avanzato diverse contestazioni.

In particolare le opere sarebbero state realizzate in assenza di permesso a costruire e in difformità rispetto al permesso concesso, con dei volumi superiori al previsto.

Dovranno rispondere e difendersi delle accuse un 63enne di San Giovanni a Piro, titolare della ditta esecutrice dei lavori e un 51enne salernitano, amministratore della ditta immobiliare.