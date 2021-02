Sala Consilina, insegnante positiva al covid

A Sala Consilina una docente della scuola primaria positiva al Covid. Per due giorni, da domani, resteranno chiuse le scuole di Viscigliete e Cappuccini.

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo caso di positività registrata su personale docente o non docente, o studenti degli istituti del Vallo di Diano. Come da prassi, quindi, è necessario procedere alla chiusura degli istituti per garantire la sanificazione e la ricostruzione della catena dei contatti.

Successivamente i plessi potranno riaprire in sicurezza.