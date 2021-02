Infiltrazioni al Piranesi. Le scuole di Capaccio Paestum “fanno acqua”

CAPACCIO PAESTUM. Infiltrazioni al Piranesi, appello per interventi di manutenzione. La richiesta arriva dall’Ipsar, considerati problemi riscontrati nell’edificio di località Santa Venere. Il plesso, precedentemente adibito ad hotel, oggi ospita la scuola alberghiera. Attraverso una nota inviata al Comune dalla dirigente della scuola, Loredana Nicoletti, è stato chiesto di poter chiudere momentaneamente l’istituto poiché, a seguito delle copiose piogge degli ultimi giorni, si sono registrate delle infiltrazioni d’acqua.

Infiltrazioni al Piranesi: due giorni di chiusura

Stop quindi alle lezioni nella giornata di ieri e oggi, martedì grasso, data in cui era già prevista la chiusura delle scuole secondo calendario regionale.

In questi giorni è stato possibile trasferire alcune classi in aree dell’edificio dove non si registrano problemi. Ciò non toglie la necessità che la Provincia, responsabile per il plesso, esegua interventi di manutenzione.

Se oggi, infatti, è possibile garantire gli spostamenti delle aule, considerato che gli istituti superiori frequentano al 50%, in futuro sarà necessario garantire la sicurezza dei locali affinché vengano resi idonei. La Provincia di Salerno ha garantito interventi per rimuovere i problemi di infiltrazioni al “Piranesi”.

Il precedente

Nei giorni scorsi era stata necessaria la chiusura anche del plesso di Precuiali.

Anche in questo caso si erano registrati problemi di infiltrazioni. Il Comune ha eseguito gli interventi necessari per garantire la riapertura in sicurezza.