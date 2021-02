Da Torraca a Sky, Veronica Mauro sarà la danzatrice di “The Best” La giovane è stata selezionata per il nuovo talent in onda prossimamente sulla piattaforma televisiva

TORRACA. Fin da piccola, appena sentiva la musica iniziava subito a ballare come se non ci fosse un domani. Anche se era stanca, continuava senza un attimo di tregua perché aveva qualcosa che la spingeva ogni oltre limite:la passione per la danza.

Si dice che con un dono si nasce e Veronica Mauro, dall’età di 7 anni, è una ballerina di danza classica, moderna e contemporanea. La sua non è stata una scelta bensì era già tutto scritto nel libro del suo destino. Cresciuta nella spensieratezza del piccolo paese di Torraca, si è divisa tra il liceo classico e le lezioni di danza pomeridiane.

Tra una pirouette e un moon walk, con costanza, dedizione e sacrifici, Veronica da sempre ha inseguito la sua passione, riuscendo prima a diplomarsi e poi a diventare un’insegnante di danza. E da quel momento inizia la sua escalation verso il successo. La sua voglia di mettersi in gioco e di perfezionarsi le permettono di ottenere autorevoli ruoli da attrice, ballerina e coreografa per le compagnie “Sarah Falanga”, “Melarancia” e “Artisti cilentani associati” e per l’evento “Meeting del Mare” di Marina di Camerota.

Dopo “Ecarté”, nel 2019 apre la sua seconda scuola di danza a Sapri “Kitri Ballet-Centro studi danza” collaborando con talentuosi maestri e rinomate scuole di danza. Grazie alle sue due carte vincenti, grinta e determinazione, riesce a collezionare una soddisfazione dopo l’altra. L’ultima, ottenuta qualche giorno fa, è forse la più gratificante e la più importante della sua carriera. Veronica, infatti, è stata selezionata per diventare la nuova ballerina di “The Best”, una produzione tutta firmata Sky che andrà in onda prossimamente su Canale Italia.

Il Talent Show, ormai giunto alla sesta edizione, avrà l’obiettivo di mettere in mostra il talento dei concorrenti sotto l’occhio attento di grandi nomi professionisti del settore. La giovane ha superato la prima parte dei provini, guadagnandosi di diritto l’accesso alla seconda fase, la “home selection”. I selezionati parteciperanno, infine, alla terza fase, la “live selection”, che si registrerà a settembre negli studi televisivi di Pisa. “Alla fine è nato quasi per gioco – racconta Veronica Mauro – mi sono detta proviamoci e ho voluto rimettermi in gioco perché ormai non lo facevo da tanto. Sono emozionata e felice di aver superato la prima fase e vi posso già svelare che per questo secondo step porterò una coreografia intitolata Falling creata da Luigi Liccardo.

Sono felicissima di dove sono arrivata perché avevo davvero poche aspettative e fiera di rappresentare il mio paese e la mia zona. Spero che i miei allievi siano orgogliosi di me e che trovino sempre la forza di credere nei loro sogni, cosi come ho fatto io. Ringrazio il fotografo Andrea Mancuso, mio concittadino, per aver creduto in me ed avermi immortalato in questo bellissimo scatto”.