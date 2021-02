Vallo, studente positivo: stop a lezioni per una classe del “Cenni – Marconi” Arriva la decisione del Comune e della dirigenza scolastica dopo un caso di positività

Vallo, studente positivo: stop a lezioni per una classe del “Cenni – Marconi”

VALLO DELLA LUCANIA. Didattica in presenza sospesa per la classe III B AFM dell’Istituto Cenni Marconi. Il provvedimento preso di comune accordo tra il sindaco Antonio Aloia e il dirigente scolastico Nicola Iavarone, arriva a seguito della positività al covid di uno studente residente a Moio della Civitella. Il giovane non frequentava la scuola da alcuni giorni; ieri, poi, la conferma del contagio.

La decisione di Comune e Scuola

Di qui la scelta di chiudere la classe e non tutto l’istituto come invece qualcuno chiedeva.

I contagi a Moio della Civitella

Anche a Moio della Civitella, paese d’origine del giovane, il sindaco Enrico Gnarra ha disposto la chiusura della scuola a causa della positività di un’alunna. Attualmente sono 12 i cosi covid in paese.

La situazione negli altri comuni

Studenti regolarmente in classe, invece, ad Omignano dove pure le scuole erano rimaste chiuse per un sospetto caso covid, così come a Pisciotta.