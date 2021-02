Truffe in località Moio di Agropoli: “Fate attenzione”

AGROPOLI. Allarme truffe in città. L’ultima segnalazione è arrivata dalla località Moio.

Qui sarebbero state viste due persone nel tentativo di mettere in pratica una variante della nota truffa dello specchietto, ai danni di ignari automobilisti in transito.

Truffe: ecco quella dello specchietto

Il raggiro consiste nel far credere alla vittima di aver urtato, mentre si è in marcia, un’altra vettura, un oggetto o gli stessi truffatori. Solitamente i malviventi, scagliando piccole pietre o palline di gomma, simulano l’urto.

Sentendo il rumore la vittima crede effettivamente di aver toccato qualcosa e, quindi, si ferma per vedere cosa è successo. Proprio qui, scatta il raggiro.

La Chiesa di Sant’Antonio in località Moio. Nelle vicinanze sarebbero state tentate delle truffe

L’episodio di Agropoli

Ad Agropoli la truffa ha avuto risvolti simili: «nella zona della chiesa due persone (uomo e bambino) nel passare vi toccano lo specchietto e poi vi dicono di avergli rotto il telefono e di volere 100€ per aggiustarlo», racconta un testimone. E aggiunge: «Alla domanda mia di sentirci l’indomani mi è stato risposto che partivano per la Germania»

In questi casi è sempre bene non consegnare denaro e allertare le forze dell’ordine.