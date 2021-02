L’almanacco del 15 febbraio 2021

E’ il 46° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 319 giorni.

Santi del giorno

Santi Faustino e Giovita (Martiri)

San Claudio de la Colombiere (Religioso)

San Decoroso di Capua (Vescovo)

San Quinidio (Vescovo di Vaison-La-Romaine)

San Sigfrido di Vaxjo (Vescovo)

San Wilfrido (Walfredo) della Gherardesca (Abate fondatore di Palazzolo)

Sant’Euseo di Serravalle-Sesia (Eremita)

Sant’Onesimo (Martire)

Santa Giorgia (Vergine)

Etimologia

Faustino, il nome deriva dal latino Faustus, antico cognomen romano, e significa “favorevole, benevolo, felice, prospero”.

Proverbio del giorno

Se febbraio non isferra, marzo mal pensa.

Aforisma del giorno

Il vino è come la vita per gli uomini, purché tu lo beva con misura. Che vita è quella di chi non ha vino? Questo fu creato per la gioia degli uomini. (Siracide)

Accadde Oggi

2005 – Nasce YouTube

Sei nato oggi?

Hai un animo buono, generoso e sensibile. Sei dotato di un profondo intuito e puoi mettere a frutto le tue capacità nel campo delle scienze umane, della psicologia o dell’astrologia. In genere puoi contare su una buona dose di fortuna che ti accompagna per tutta la vita. Ami la famiglia, la casa, i figli e gli animali. Il tuo matrimonio sarà sereno e molto gratificante.

Celebrità nate in questo giorno

1898 – Totò

1564 – Galileo Galilei