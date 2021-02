Fondazione Fioravante Polito: prezioso regalo dalla moglie di Gianni Mura

La Fondazione Fioravante Polito ha annunciato che la signora Paola Mura ha donato al Museo del calcio “Andrea Fortunato” un oggetto molto prezioso. La realtà cilentana, nelle scorse ore, ha comunicato del dono della macchina da scrivere Olivetti Lettera 32. Quest’ultima è appartenuta a Gianni Mura, marito della signora Paola. La donazione arriva direttamente da parte della vedova del grande giornalista e scrittore, scomparso il 21 marzo dello scorso anno. La preziosa macchina da scrivere si aggiunge ai tanti cimeli, provenienti da tutto il mondo, presenti nel museo dedicato ad Andrea Fortunato. Il Museo cilentano è intitolato all’ex calciatore della Nazionale e della Juventus stroncato dalla leucemia nel 1995, all’età di 23 anni.

Fondazione Fioravante Polito: le parole di Davide Polito

Il presidente della fondazione, che ha sede a Santa Maria di Castellabate, Davide Polito ha sottolineato poi:

«E’ un regalo che ci onorgoglisce e sarà una delle prime cose che faremo vedere ai visitatori. Abbiamo collocato il prezioso cimelio nella sala stampa della fondazione. La stessa è intitolata alla memoria di uno dei più grandi giornalisti e letterati del mondo culturale e sportivo, Gianni Mura».

Il saluto video delle scorse settimane di Davide Frattesi

Nelle scorse settimane, purtroppo, nel comune di Castellabate sono stati tanti i casi di COVID-19 registrati. In pochi giorni la quota dei positivi ha superato addirittura i 100 positivi. Il numero dei contagiati è balzato alle orecchie di Davide Frattesi, calciatore del Sassuolo e della Nazionale Under 21, in forza al Monza. Il giovane centrocampista ha passato diversi estati nella cittadina cilentana e ha voluto inviare cosi il suo personale messaggio agli abitanti di Castellabate. Il video, visibile cliccando qui, balzó in rete grazie alla Fondazione Fioravante Polito e dal presidente Davide Polito.