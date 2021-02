Castellabate: tutela della duna, Parco programma interventi

CASTELLABATE. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni pronto ad intervenire per riqualificare e salvaguardare la duna costiera nell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. L’Ente, infatti, ha affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori.

Gli interventi verranno realizzati in due zone. La prima in località Lago, all’ingresso nord di Castellabate, in un contesto ambientale di notevole valore. Qui si sommano più vincoli di tutela e che ricade in zona B1 di riserva generale orientata del Piano del Parco e nella zona di protezione speciale. La seconda lungo la costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse, al confine con Montecorice.

Tutela della duna: l’intervento del Parco

Il progetto prevede una spesa pari a 162.200 euro. Esso si rende necessario in considerazione della forte pressione antropica del litorale, legata all’attività ricreativa balneare. Una situazione che ha provocato la distruzione dell’originaria vegetazione.

In questo contesto, per meglio conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio naturale si è scelto di avviare attività rivolte alla riqualificazione e alla salvaguardia della duna costiera a fini turistici e ambientali.

Prevista anche l’installazione di pannelli informativi idonei a sensibilizzare i fruitori dell’area sulle peculiarità e la valenza dell’Area marina protetta.