VIDEO | Panta Rei: intervista al consigliere regionale Michele Cammarano

Sempre più persone lasciano i paesi dei territori interni per trasferirsi in aree urbanizzate. La mancanza di servizi e il lento ma costante spopolamento, rischiano di far scomparire paesi che invece potrebbero diventare una risorsa per l’economia della Campania. Ma le opportunità di ripresa ci sono: occorrono idee e progetti validi da finanziare, come ci racconta in questa intervista il consigliere regionale Michele Cammarano, presidente della commissione Aree Interne.

Panta Rei è un programma condotto da Paola Desiderio in onda ogni venerdì alle 14 e in replica il sabato alle 21 e la domenica alle 11 su InfoCilento Media.

