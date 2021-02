Pisciotta e Ravello insieme per rafforzare l’offerta turistica

PISCIOTTA. Il comune, retto dal sindaco Ettore Liguori, ha aderito al bando ”Borghi in Festival’‘ promosso dal Ministero dei Beni e delle attività culturali (il MIBACT). Si tratta di un programma che intende promuovere il benessere e migliorare la qualità di vita degli abitanti per quei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti in quei paesi dove viene individuato il centro storico come zona territoriale omogenea (ZTO).

La strategia riguarda il rafforzamento e l’integrazione dell’offerta turistica e culturale del territorio incentivando dinamiche collaborative da questo punto di vista. Il comune di Pisciotta si è quindi unito al progetto presentato dal comune di Ravello (ente capofila) denominato ”Festival del tempo lento, cibo, musica, paesaggio”.

Il comune si è impegnato a garantire la somma di 2.000 euro come cofinanziamento del progetto, somme iscritte al bilancio di previsione 2021.