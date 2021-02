Covid, anche Buonabitacolo chiude le scuole

Per due giorni scuole chiuse a Buonabitacolo. Il provvedimento firmato dal sindaco Giancarlo Guercio è valido per lunedì e martedì, in considerazione dell’aumento dei contagi.

“Considerato il numero di positivi attualmente presenti sul territorio comunale e la concomitanza con il carnevale, – ha spiegato il sindaco Giancarlo Guercio – al fine di procedere con un più attento monitoraggio dei casi, per domani e dopodomani (lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021) le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Auspicando che non si verifichino ulteriori contagi, le lezioni riprenderanno mercoledì 17 febbraio”.