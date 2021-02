Alunna positiva: chiude scuola media di Moio della Civitella

A causa della positività di un’alunna frequentante la scuola secondaria di primo grado di Moio della Civitella, il sindaco Enrico Gnarra ha comunicato che per motivi precauzionali le attività didattiche in presenza saranno sospese nei giorni di lunedì e martedì sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, al fine di procedere alla sanificazione degli ambienti scolastici.

In attesa degli esiti dei tamponi che verranno effettuati agli alunni e ai docenti della scuola secondaria di primo grado, le attività didattiche in presenza di quest’ultima, resteranno sospese fino a sabato 20″, aggiunge il primo cittadino.

Da domani, invece, si torna in aula ad Omignano. Anche qui le scuole erano rimaste chiuse a scopo precauzionale dopo la positività di un genitore di uno studente.