Vallo, al via i vaccini agli over 80 ma è allarme truffe Chiamate ai familiari dei nonnini: 60 euro per un vaccino. Fare attenzione

Al via oggi la campagna vaccinale anti Covid-19 anche per i nonnini cilentani. Sono circa 5000 i prenotati presso l’hub di Vallo della Lucania, su circa 13.000 over 80 del Distretto Sanitario 70 (6000 per ex distretto di Vallo e 7000 per ex distretto di Agropoli).

Si inizierà proprio con gli anziani del comune vallese per facilitare l’arrivo in ospedale dei pazienti, considerata anche l’emergenza maltempo.

L’avvio della nuova fase della campagna vaccinale ha però fatto scattare anche un allarme truffe. La direzione sanitaria, con il responsabile delle vaccinazioni, Antonio Tomei, ha già informato i carabinieri di telefonate giunte ad alcuni familiari degli anziani che chiedono soldi (60 euro) in cambio dei vaccini.

L’invito è a prestare attenzione e a non consegnare soldi per i vaccini.

L’ASL Salerno, intanto, ha informato che le prenotazioni continuano. Chi non avrà la possibilità di recarsi in ospedale per l’inoculazione della dose nella data prestabilita non avrà l’obbligo di riprenotarsi poiché sarà nuovamente contattato dalla stessa ASL.