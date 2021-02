Agropoli: carabinieri in prima linea per le donazioni di sangue I carabinieri della compagnia di Agropoli aderiscono a due giornate di raccolta sangue promosse dall'Avis

Agropoli: carabinieri in prima linea per le donazioni di sangue

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli aderiscono alla chiamata per l’emergenza ematica, organizzata dall’U.d.R. Avis di Agropoli attraverso una raccolta straordinaria con due appuntamenti: sabato 13 febbraio e sabato 20 febbraio.

In entrambe le date l’U.d.R. Avis sarà presente con autoemoteche presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli per accogliere le adesioni dei Carabinieri volontari, in questo particolare momento di difficoltà.