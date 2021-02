Oroscopo: Acquario, infatuazione pericolosa

Ariete – Frenate l’impazienza e usate la diplomazia per fare strada. In amore siete ancora sospettosi.

Toro – Non scoraggiatevi per qualche insuccesso: vi servirà d’esperienza. In amore siete troppo volubili.

Gemelli – Cercate di spiegare bene il vostro punto di vista: eviterete equivoci. Amore quasi inafferrabile.

Cancro – Le iniziative di lavoro procedono a rilento per colpa vostra. Grandi affinità con un Leone.

Leone – Se non siete soddisfatti di come vanno le cose aguzzate l’ingegno. In amore rischiate di soffrire.

Vergine – La mancanza di tempestività vi potrebbe procurare parecchi danni. Frenate l’impulsività in amore.

Bilancia – Vi contesteranno il vostro punto di vista: la vostra sicurezza li frenerà. Bene l’amore.

Scorpione – Il vostro perfezionismo è messo a dura prova. Qualcuno vi farà dimenticare delusioni d’amore.

Sagittario – L’obiettivo professionale si sta lentamente avvicinando. In amore avvertite una nota stonata.

Capricorno – Avete ottime idee e buoni propositi. In amore potete rilassarvi: il peggio è passato.

Acquario – Immediata schiarita nella vostra professione: avete le idee chiare. Infatuazione pericolosa.

Pesci – Sfruttate al massimo le vostre intuizioni: sarete vincenti. In amore dovete fare un po’ di autocritica.