Sapri: “Dona con Amore”. A San Valentino una giornata dedicata alla raccolta sangue

SAPRI. Anche quest’anno, in occasione del giorno di San Valentino, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, presieduta dal dottore Antonio Casale, organizza l’iniziativa “Dona con Amore”. Domenica 14 febbraio, dalle ore 8:00, presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Immacolata di Sapri, sono invitati tutti i soci-donatori ed i cittadini di età non inferiore ai 18 anni, a donare il proprio sangue.

Donare il sangue ha una doppia valenza: è un atto d’amore e di solidarietà.

È una scelta di cuore che fa bene alla salute e rappresenta un atto di solidarietà verso chi è meno fortunato e ha bisogno del nostro sangue per essere salvato. Infatti il sangue è essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è molto importante e necessario soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

Il sangue ricevuto, inoltre, prima di arrivare al letto del paziente, è controllato sia per scoprire la presenza di virus infettivi che possono trasmettere epatiti e Aids, sia per scoprire valori ematochimici che possono rivelare malattie del donatore; quindi è un vantaggio anche per chi dona.

Per questa giornata è richiesta l’adesione contattando i responsabili tramite la pagina Facebook dell’Associazione o al numero 3929505000 e su richiesta è possibile effettuare esami sierologici per il Covid-19.