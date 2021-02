Covid, contagi tra studenti: scuole chiuse a Casal Velino e Teggiano

Il covid continua a minacciare la continuità della didattica in presenza. Negli ultimi giorni diverse scuole hanno chiuso i battenti, da Agropoli ad Albanella e la lista sembra doversi allungare ulteriormente. Uno studente dell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano è risultato positivo. Per questo il primo cittadino Michele Di Candia ha disposto la chiusura dell’Istituto fino al prossimo 15 febbraio per consentire la ricostruzione dei contatti e la sanificazione.

Ma non è un caso isolato chiude anche una scuola di Casal Velino. Si tratta della primaria di corso Europa. In questo caso il provvedimento firmato dal vicesindaco Domenico Giordano arriva in virtù del sospetto contagio di un bambino.

Per consentire la sanificazione e la ricostruzione dei contatti l’istituto dovrà chiudere i battenti fino a nuova disposizione. In entrambi i casi le lezioni proseguiranno con la dad.