Campania resta zona gialla ma i contagi sono in aumento

“Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.



De Luca ha sottolineato che se i contagi continueranno ad aumentare “la Campania passerà in zona arancione”. Per la prossima settimana la Regione resterà gialla.

Balzo in avanti oggi per la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.637 (di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 18.393 tamponi esaminati.

Se ieri il tasso di incidenza era pari al 7,89%, oggi è pari al 8,9%.

Quindici le persone decedute.