Teggiano: importunava donne, foglio di via per un 30enne L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri grazie all'identikit delle sue vittime

TEGGIANO. Importunava delle donne a Sala Consilina ed Atena Lucana.

Un 30enne di Teggiano è stato individuato dai carabinieri ed allontanato. Per lui è scattato il foglio di via.

Gli uomini della Compagnia di Sala Consilina agli ordini del Capitano Paolo Cristinziano hanno individuato l’uomo grazie all’identikit realizzato con le descrizioni fornite dalle donne molestate.

Il provvedimento

Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via in virtù del quale il soggetto non può fare ritorno nel comune da cui è stato allontanato, se non ottiene la preventiva autorizzazione dell’autorità che ha emesso il provvedimento.