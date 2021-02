Sant’Arsenio, incidente sul lavoro: feriti padre e figlio

Due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite ieri sera in un incidente sul lavoro. I due artigiani, residenti a Sant’Arsenio, stavano caricando un panello su un furgone quando per cause in corso di accertamento hanno perso l’equilibrio. Ad avere la peggio è stato il padre che ha battuto violentemente la testa a terra riportando un trauma cranico.

Immediatamente soccorso è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove i medici in seguito a quanto emerso dagli esami diagnostici hanno ricoverato l’uomo in prognosi riservata e nel frattempo si sono attivati per disporre il trasferimento presso il San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il figlio fortunatamente se l’è cavata con qualche lieve contusione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Paolo Cristinziano.