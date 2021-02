San Mauro: programmati lavori di messa in sicurezza del territorio

SAN MAURO LA BRUCA. C’è anche il Comune guidato dal sindaco Francesco Scarabino tra quelli del comprensorio cilentano che ha avanzato richiesta di finanziamento per ottenere risorse necessarie alla progettazione di opere di messa in sicurezza del territorio.

In particolare gli interventi riguardano il risanamento idrogeologico. L’occasione è stata offerta dal Ministero dell’Interno che ha stanziato per il periodo 2020-2031 contributi per spese di progettazione di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza stradale.

Per il 2020 previsti 85 milioni di euro per gli enti locali; 128 milioni per il 2021; 170 per il 2022 e 200milioni per ciascuno degli anni successivi. Tre le proposte del Comune di San Mauro La Bruca.

La prima riguarda il risanamento idrogeologico a salvaguardia delle infrastrutture presenti sul versante Ricosa-Petrosa; la seconda è relativa al versante Chiuse – Perato, a valle del Centro Abitato; la terza al versante Monaco, a monte del centro abitato di San Nazario. Il costo delle opere sarà di oltre 7,6 milione di euro.