L’almanacco dell’11 febbraio 2021

E’ il 42° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 323 giorni.

Etimologia

Pasquale, .il nome ha chiare origini ebraiche legate alla celebrazione della festa della Pasqua. Il nome ebraico da cui proviene è pesah, che assume il significato di “passaggio”. Infatti, come noto, ricorda il passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso, in fuga dall’Egitto e, in secondo luogo, il passaggio di Gesù dalla vita alla Resurrezione. Si tratta di un nome piuttosto diffuso tra la popolazione adulta italiana, soprattutto nel centro-sud Italia, ma nel 2000 è uscito dalla top 50 dei nomi più usati per i bambini.

Proverbio del giorno

Febbraio viene colle tempeste e se ne va con il sole.

Aforisma del giorno

Non rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. (Siracide)

Accadde Oggi

1929 – Firmati i Patti Lateranensi

Sei nato oggi?

Nutri un intenso amore per il tuo lavoro che spesso poni al primo posto nella tua vita. Riveli spiccate capacità nel campo della medicina, della chirurgia e della veterinaria, ma potresti anche diventare un attore geniale. In amore sei molto indipendente, ma ad un certo punto della vita incontrerai chi saprà fare di di te il più fedele ed appassionato dei partner.

