Guasto ad una condotta: Cilento senz’acqua

Possibili disagi per l’utenza del Cilento e della Piana del Sele. Nella notte si è registrato un guasto ad una condotta idrica dell’acquedotto del Basso Sele. Lo ha reso noto l’Asis, la società che gestisce il servizio in molti comuni della Provincia di Salerno.

Per questo l’azienda ha dovuto sospendere l’erogazione idrica.

Non si conoscono i tempi del ripristino. L’Asis fornirà in mattinata ulteriori dettagli.

Già diverse utenze sono senz’acqua, in altri casi la pressione è al minimo ma nelle prossime ore i rubinetti resteranno a secco in tutto il territorio.