Covid: ad Albanella chiudono elementari e medie

Ancora problemi per la didattica in presenza a causa del coronavirus. Stop alle lezioni anche ad Albanella dove resteranno chiuse le scuole elementari e medie del Capoluogo e di Matinella. Il provvedimento arriva alla luce della positività di due studenti, uno dei quali viaggia in autobus mentre l’altro ha preso parte ad un pon con diversi alunni.

Resteranno quindi in isolamento diversi studenti: non solo i compagni di classe dei due bimbi contagiati ma anche coloro che erano a bordo dello scuolabus e quanti hanno preso parte al Pon.

La ripresa delle attività è prevista per lunedì 22 febbraio.