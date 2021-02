Cilento senz’acqua: sabato la ripresa dell’erogazione

E’ prevista per sabato mattina l’erogazione dell’acqua nei comuni del Cilento e della Piana del Sele. Migliaia di utenze sono rimaste a secco da questa notte a causa di un guasto all’acquedotto del Basso Sele. Benché l’Asis abbia immediatamente avviato gli interventi per la riparazione del problema ci vorranno ancora circa 24 ore per immettere nuovamente l’acqua in condotta.





Disagi si registrano per numerose utenze considerato anche che la notizia dello stop all’erogazione, trattandosi di un guasto improvviso, è arrivata soltanto nella mattinata, dopo che c’era già stata l’interruzione.

Un problema simile si era registrato nei giorni scorsi e anche in quel caso furono necessarie circa 48 ore da parte dell’Asis per il ripristino.