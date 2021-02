Cilento escluso dalla linea Alta Velocità: Pd Camerota scrive alle istituzione

Una nota alla Provincia di Salerno, al Presidente del Consiglio e alla Regione Campania affinché si affronti la questione relativa all’Alta Velocità e al rischio che il Cilento venga tagliato fuori nell’ambito della nuova tratta da Napoli alla Calabria. E’ l’iniziativa del Pd di Camerota. Questo il testo della missiva:

Mai come in Questo Momento si impone in nuovo Modello di sviluppo sostenibile che porti al riequilibrio tra le Aree più congestionate del Paese e le cosiddette “Aree interne “, coniugando il Benessere delle Persone e la Sostenibilità attraverso la Mobilità. In data 3 Febbraio u.s., in commissione Ambiente e Trasporti in audizione alla Camera dei Deputati, è stato presentato il nuovo Progetto Alta Velocità, a cagione del quale il Cilento e la Piana del Sele sono stati letteralmente tagliati fuori da nuovo tracciato dell’Alta Velocità, precludendo in tal modo importanti opportunità di sviluppo per la Nostra Regione.

Il flusso dei viaggiatori che potrebbe arrivare con la linea Veloce porterebbe un grande beneficio in termini di Presenze turistiche, alleggerimento nei Periodi estivi del Traffico auto con enormi vantaggi sulla Precaria viabilità cilentana.

Partendo, da Queste Premesse, come Circolo PD Di Camerota (Sa), sentiamo il dovere di chiedere alle Ss.Vv. Il.me di sottolineare l’impellente necessità di intraprendere ogni iniziativa utile affinché tale decisione, inconcepibile e dannosa per il nostro territorio, possa essere scongiurata e Rivista. Certo di un Vs. Gradito ed immediato riscontro, il Partito Democratico di Camerota porge distinti saluti, in attesa di Vs. pregiate determinazioni a tal riguardo. Con osservanza ed ossequio.