Agropoli, altri 7 contagi. Alunno positivo ad Atena: scuole chiuse

Nuovo aggiornamento dall’Asl in merito ad ulteriori 7 casi di positivi al Covid-19 ad Agropoli. Tra questi è incluso il caso annunciato nella tarda serata di ieri (studente del liceo Gatto) e una insegnante del posto, che però non presta servizio ad Agropoli.

“La buona notizia è che i diversi tamponi analizzati oggi, relativi a docenti ed alunni, che fanno riferimento alle scuole cittadine, sono risultati negativi. L’Asl mi ha assicurato che entro domenica, salvo imprevisti, si impegnerà ad analizzare tutti i restanti tamponi relativi alla popolazione scolastica che ancora attendono riscontro in modo da chiudere il cerchio su questo aspetto”, spiega il sindaco Adamo Coppola.

Gli attuali positivi sono 33 mentre i guariti dall’inizio della seconda fase della pandemia restano invariati a 181.

Ad Atena Lucana, invece, è risultato positivo un alunno della scuola primaria. L’istituto è stato chiuso. “Sentito per le vie brevi il Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno – Distretto 71/72 – ha dichiarato il sindaco Luigi Vertici- che segnalava la positività al Covid -19 di di un bambino frequentante la scuola primaria e verificata la sussistenza di alcuni alunni che presentano una sintomatologia febbrile

A scopo precauzionale ed in attesa di ulteriori esiti di tamponi molecolari a partire da domani 12 Febbraio 2021 si ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di I grado del comune di Atena Lucana fino all’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici”. Questa la nota del Comune.