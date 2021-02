Pisciotta: nuova chiusura lungo la ex SS447. Arriva l’ordinanza Presto potrebbe riaprire al transito l'ex Statale in località Gabella

PISCIOTTA. Chiusa la ex SS447 al km 25+040, in località bivio Caprioli – Pedali – Santa Caterina. Lo ha reso noto il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori precisando che “seguiranno, nei tempi più brevi possibili, interventi da parte dell’ente provincia che alla gestione della strada avendo comunque”. Non solo. Il primo cittadino ha informato di aver diffidato i proprietari dei terreni al di sopra della zona di rispetto stradale ad eseguire gli interventi di loro competenza”.

Si tratta di eseguire opere di “risanamento del costone soprastante la strada e della regimentazione delle acque divenute estremamente consistenti a seguito delle continue piogge dell’ultimo periodo procurando il pericoloso ruscellamento”.

“l Comune, che ha già effettuato tutti gli interventi possibili per garantire il transito fin tanto che ciò è stato compatibile con le condizioni di sicurezza, continuerà a vigilare e ad agire per consentire la riapertura della strada in tempi rapidi”, precisa Liguori.

Il sindaco ha anche informato la ‘palificazione’ lungo la strada statale ex strada statale 447 in località Gabella ad opera della Provincia è praticamente conclusa e “ciò, ragionevolmente, garantirà la riapertura della strada in tempi più veloci rispetto ai tempi contrattuali previsti. In proposito si può ipotizzare la riapertura della strada anzidetta con un senso unico alternato, nell’arco dei prossimi 10/15 giorni”.