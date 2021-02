Ottati: capogruppo di maggioranza rassegna le dimissioni Antonio Francione lascia la carica "per dare la possibilità al primo dei non eletti di ricoprire questo importante ruolo"

OTTATI. Il consigliere comunale e capogruppo di maggioranza, Antonio Francione, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica. L’ufficialità è arrivata in mattinata con una nota protocollata al comune. Francione, nella missiva, precisa i motivi del gesto e ricordando che già aveva “anticipato quali erano le mie intenzioni quando ero stato eletto consigliere, annunciando all’interno del mio gruppo che mi sarei dimesso dal ruolo di consigliere comunale per dare la possibilità al primo dei non eletti della nostra lista di ricoprire questo importante ruolo”. Così a metà mandato ha deciso di farsi da parte.

“Tale passaggio politico è il frutto del Suo altruismo e senso di appartenza al Gruppo che nel 2019 ci ha condotti alla vittoria elettorale, quindi al Governo di Ottati, volendo consentire agli altri amici della compagine non eletti di assaporare l’esperienza del Consiglio Comunale.

Siamo certi continuerà ad apportare un contributo fattivo per la Comunità, per la quale c’è ancora tanto da fare, riponendo serietà e disponibilità come ci ha sempre abituati, da Cittadino, da Politico e da Amico!“, dice il sindaco Elio Guadagno.

Il primo cittadino, poi, ha voluto rivolgere un messaggio di “ringraziamento personale e infinito per l’onore datomi di rappresentare Ottati nelle sedi Istituzionali e non solo.

A Lui il ringraziamento di tutta la Squadra per l’impegno profuso in questi quasi due anni di mandato amministrativo, nel quale tante cose sono state fatte e tante altre ancora debbono farsi”.

“Antonio si è speso tenacemente per il Nostro amato paese, per la conservazione degli ideali che ci hanno portato a condividere il percorso intrapreso, è stato presente su ogni ambito di discussione e dirimente per ogni problematica”, ha concluso Guadagno.