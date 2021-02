Oroscopo: Pesci, in arrivo importanti incontri di lavoro Oroscopo di giovedì 11 febbraio 2021

Oroscopo: Pesci, in arrivo importanti incontri di lavoro

Ariete – Intuito e determinazione sono la vostra fortuna: vi porteranno lontano. Momento di crisi in amore.

Toro – Se non siete sicuri delle vostre capacità non potete andare lontano. Alti e bassi in amore.

Gemelli – Momenti di forte tensione nel lavoro per un imprevisto difficile. Incontri speciali in serata.

Cancro – Giornata tranquilla nel lavoro: vi consentirà di portare avanti l’arretrato. In amore troppo ostinati.

Leone – Presto vi sarà affidato un incarico prestigioso. In amore vi perdete in facili avventure.

Vergine – Avete parecchie e ottime idee da sviluppare. Periodo intenso e costruttivo in amore.

Bilancia – Sfruttare al meglio il momento favorevole negli affari. Perfetta sintonia in amore.

Scorpione – Riuscirete a gestire nel modo migliore un’emergenza improvvisa. In amore siete troppo gelosi.

Sagittario – Cercate di organizzare meglio il vostro lavoro. Negli affari di cuore siete un po’ maldestri.

Capricorno – Nella vostra attività potete rilanciare alla grande. Con il partner gli equivoci vanno chiariti.

Acquario – Non dimenticate la diplomazia, può aiutarvi in modo decisivo. Novità importanti negli affetti.

Pesci – Farete importanti incontri di lavoro di cui avete bisogno per andare avanti. Amore intenso in arrivo.