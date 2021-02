Attimi di paura questa sera a Sala Consilina. A causa dell’ondata di maltempo e infatti crollato un muro che costeggia la ss19, nei pressi della chiesa di Sant’Antonio.

Fortunatamente, nonostante la strada sia sempre molto trafficata, non c’erano auto in transito quando si è verificato il crollo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e gli operai del Comune per liberare la carreggiata dai detriti.