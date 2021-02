L’almanacco del 10 febbraio 2021

E’ il 41° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 324 giorni.

Santi del giorno

Santa Scolastica (Vergine)

San Protadio di Besancon (Vescovo)

San Troiano (Vescovo)

Santa Austreberta (Badessa di Pavilly)

Santi Caralampo, Porfirio e Bapto (Martiri)

Santi Zotico e Compagni (Martiri di Roma)

Santa Scolastica è la protettrice dell’Ordine benedettino e dei bambini che soffrono di convulsioni.

Etimologia

Scolastica, deriva dal greco scholastikos, dal latino scolasticus ed assume il significato di “colei che insegna”.

Proverbio del giorno

Chi vuol di vena un granajo lo semini di febbraio.

Aforisma del giorno

Il più grande servizio sociale che chiunque possa rendere al Paese ed all’umanità è forse quello di allevare una famiglia. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1986 – Inizia il Maxiprocesso di Palermo

1863 – Crane brevetta il primo sistema antincendio

Sei nato oggi?

Un eccesso di passionalità ed impulsività segna il tuo carattere e ti porta a volte a scelte azzardate. Per affermarti nel lavoro ed ottenere il successo (soprattutto in politica, arte in cui eccelli) dovrai costringerti alla riflessione e alla prudenza. In amore cerca di essere più tollerante, meno possessivo ed aggressivo e di lasciare più spazio al partner.

Celebrità nate in questo giorno

1962 – Piero Pelù

1964 – Francesca Neri

Scomparsi oggi

1923 – Wilhelm Röntgen

2014 – Shirley Temple

2005 – Arthur Miller