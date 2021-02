Ecco “Vierno”, il primo singolo della cilentana Patrizia Di Filippo

Patrizia Di Filippo, classe 1984 di Palinuro, incide il suo primo singolo targato ArsMusic. La cantante “nostrana” esce con uno dei brani che ha fatto la storia della musica classica napoletana (Vierno) rivisitata in chiave moderna con un arrangiamento personalizzato realizzato dal maestro Gennaro Monè. Il brano esce in distribuzione su tutti i digital store.

Patrizia coltiva la sua passione per la musica e per il canto fin da bambina. All’età di sedici anni decide di iniziare a frequentare una scuola per affinare le sue qualità, si esibisce in cerimonie private e feste di piazza. Viene così scoperto il suo talento artistico.

Qualche anno più tardi viene contatta da diverse case discografiche ma decide di dare priorità al percorso di studi in scienze della comunicazione laureandosi con voto massimo più lode.

Affermatasi nella carriera lavorativa Patrizia ha più spazio da dedicare alla sua grande passione. La canzone classica napoletana è la tipologia di canto che predilige, non a caso la scelta del brano “Vierno”. Patrizia ha voluto omaggiare il suo papà regalandogli questa grande emozione per il suo 79esimo compleanno.

“Spero vi piaccia -dice Patrizia- e soprattutto, spero che in un momento così particolare per tutti possa essere un invito alla riflessione sulle cose realmente importanti. Lasciamo che la musica ispiri le nostre vite”.

La grande estensione vocale della Di Filippo ci fa entrare in un’atmosfera da film.