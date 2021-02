Capaccio Paestum: Comune programma restyling per Spinazzo

CAPACCIO PAESTUM. C’è la contrada Spinazzo tra le località su cui l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Alfieri, vuole investire. L’esecutivo, infatti, intende avviare un programma di riqualificazione e di rilancio dell’assetto urbano finalizzato a risolvere problemi funzionali e rinnovare il decoro e l’immagine urbana “con interventi puntuali di elevata qualità formale”.

In questo contesto rientrano le iniziative per Borgo Spinazzo. Di qui l’atto di indirizzo agli uffici affinché avviino l’iter per porre in essere i necessari interventi.

Nelle scorse settimane l’amministrazione Alfieri già immaginò uno specifico progetto per Spinazzo, importante relativamente alla viabilità. Venne infatti approvato il progetto di fattibilità per una rotatoria all’innesto con la SS18, particolarmente pericolosa e spesso teatro di incidenti.