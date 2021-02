Capaccio: Comune a sostegno dei titolari di concessioni marittime

CAPACCIO PAESTUM. Buone notizie per i titolari di concessioni marittime. L’amministrazione comunale, infatti, ha previsto per i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19, la possibilità di poter rateizzare il carico debitorio costituito dai canoni demaniali e dell’addizionale regionale insoluti. L’obiettivo è quello di aiutare gli operatori (in particolare quelli del settore balneare) a superare la crisi economica causata da questa fase pandemica.

A tal proposito verrà data ai concessionari la possibilità di estinguere i carichi debitori dei canoni insoluti fino al 31 dicembre 2019, nonché i canoni del 2020 pagando in più rate.

Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare domanda al Comune, corredata da autocertificazione che attesta le difficoltà economiche, l’indicazione delle rate richieste e l’importo totale da pagare.

La soglia della rata minima è stabilita in 500 euro, il numero minimo di rate è di 4, il numero massimo è di 24 rate. In casi eccezionali è possibile avere anche 48 rate previo stipula di polizza fideiussoria. Le domande per accedere alla rateizzazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2021.