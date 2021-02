Agropoli, studente positivo al covid: chiude il “Gatto”

“Ho ricevuto la notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19 presso il liceo “Gatto” tra gli studenti. La notizia mi è giunta proprio in questi minuti. La persona in questione, per un discorso di turnazione, non risulta essere stata a scuola da venerdì scorso. Ma al fine di agevolare la ricostruzione dei contatti da parte dell’ASL e in accordo con la dirigente scolastica, dott.ssa Anna Vassallo, che ha manifestato difficoltà nel garantire la didattica in presenza, considerato che alcuni docenti sono stati posti in quarantena, ho disposto la sospensione delle attività didattiche fino a sabato 13 febbraio”. Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Il primo cittadino precisa: “Si tratta di una scelta precauzionale, nel frattempo le lezioni proseguiranno regolarmente con la dad”.