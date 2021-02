Agropoli: Francesco Morelli coordinatore di “Cambiamo”

Cambiamo con Toti approda ad Agropoli. Francesco Morelli nominato membro del direttivo provinciale e coordinatore cittadino.

Già vicino alla Lega alle ultime elezioni regionali Morelli si aggrega al partito fondato nel 2019 da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, fuoriuscito da Forza Italia.

E’ lo stesso Morelli a spiegare le ragioni della scelta.

“Cambiamo mi ha dato una grande opportunità per crescere dare un contributo sul territorio. Cambiare si può e noi abbiamo il dovere morale di farlo non per noi ma per i nostri figli, altrimenti potremmo solo rassegnarci al fatto che abbiamo avuto paura e disinteressandoci della politica abbiamo distrutto il loro futuro, i loro sogni, le loro speranze. Tutto ciò non possiamo permetterlo”, spiega Morelli.

Il gruppo provinciale è sorto nel gennaio dello scorso anno raggruppando una serie di fuoriusciti dalla Lega coordinati da Luigi Cerruti, responsabile provinciale.