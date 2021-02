Palinuro, partiti i lavori di messa in sicurezza del porto

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del porto di Palinuro. Lo ha annunciato il sindaco di Centola Carmelo Stanziola a seguito di un sopralluogo sull’area del cantiere.

“Si tratta di lavori finanziati dalla Regione Campania per la messa in sicurezza e l’ammodernamento dell’area portuale. In particolare -ha spiegato il sindaco Stanziola – abbiamo ottenuto due finanziamenti: il primo di 39mila euro per la messa in sicurezza del molo (interdetto dallo scorso anno a causa di una crepa nella parte finale), il secondo di 590 mila euro per la pavimentazione, per ulteriori interventi di messa in sicurezza e per l’istallazione di colonnine per l’erogazione di acqua ed energia elettrica”.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine della primavera, quindi in tempo per la prossima stagione estiva, anche per garantire una piena fruibilità dell’approdo, la totale funzionalità delle infrastrutture turistiche e l’attracco del Metro del Mare.

“Renderemo il porto più bello, più accogliente e più sicuro – ha aggiunto il sindaco Stanziola – un passo in avanti per offrire ai turisti, ai diportisti, ai pescatori e a tutti gli operatori del mare servizi competitivi e di qualità”.