Montesano, fondi per l’ex scuola di Perillo

Dal GAL – Vallo di Diano arriva un finanziamento per alcuni interventi di sistemazione e riqualificazione dell’ex Scuola di Perillo nella frazione di Tardiano di Montesano Sulla Marcellana. L’iniziativa progettuale, sostenuta da questo primo finanziamento di circa 70.000 euro, prevede il rifacimento dell’intonaco interno, del pavimento, pitturazione, installazione di pannelli fotovoltaici, infissi, interventi di sistemazione della copertura e dell’area di ingresso esterna.

“L’idea è quella di adibire la struttura di Perillo a sede ampia e vasta per tutti gli “Amici della Montagna”. Una sede che possa ospitare, adeguatamente e a turnazione, associazioni legate alla montagna, alla sua valorizzazione, boyscout, ebike, trekking, pro loco, oratori, associazioni locali ed altri. Nel contempo, essere anche luogo di formazione, didattico e divulgativo sul valore e la bellezza della natura”, spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi.

“Ringrazio il Presidente del GAL, Attilio Romano, il Consiglio di Amministrazione tutto e gli uffici e tutti i collaboratori del gruppo di sviluppo locale per aver colto la bontà della nostra proposta. In questi giorni, firmata la Dichiarazione di concessione, l’ufficio competente avvierà le procedure ad evidenza pubblica per un inizio quanto prima dei suddetti lavori. Riqualifichiamo e rivalorizziamo, con questo ennesimo finanziamento sui lavori pubblici, un immobile importante e strategico per tutta la nostra comunità”, conclude il primo cittadino.