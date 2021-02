Maltempo, Pisciotta a rischio isolamento. Chiusa Ss18 a Sapri

Il maltempo che si sta abbattendo da questa notte sul territorio non ha risparmiato la già fragile viabilità nel Cilento. Ancora una volta si sono registrate frane e smottamenti che hanno imposto la chiusura di alcuni tratti viari. La situazione più critica a Pisciotta dove si è resa necessaria l’interdizione parzie al transito della SR ex SS 447 (km.ca 25+040). Un notevole problema considerato che a causa di lavori avviati lo scorso gennaio dalla provincia di Salerno, la stessa strada è già interdetta tra Pisciotta e Palinuro, pertanto i cittadini del centro del Cilento costiero rischiano di non avere vie alternative.

Già nei giorni scorsi, con la precedente ondata di maltempo, si erano registrati notevoli problemi alla viabilità

Non va meglio più Sud, a Sapri. Qui è stata chiusa la SS18 a causa del crollo di alcuni massi. L’Anas ha previsto per questa mattina un sopralluogo, condizioni meteo permettendo. Per raggiungere la costa calabro-lucana si è costretti a lunghi percorsi alternativi. Anche in questo caso non è la prima volta che si verificano episodi del genere a causa della fragilità del costone roccioso adiacente alla carreggiata.

Fino alla mezzanotte è in vigore una allerta meteo arancione diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania.