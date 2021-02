Disagi ad Agropoli: piogge e strade allagate

AGROPOLI. Disagi in città a causa della forte ondata di maltempo in corso. Le copiose precipitazioni che stanno cadendo da questa notte hanno determinato allagamenti in diverse zone. In particolare sono via Pio X e via Moio le aree più colpite. I tombini non sono riusciti ad assorbire l’enorme quantità di pioggia caduta. Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Agropoli Cilento Servizi per provare a garantire il deflusso dell’acqua.

Rabbia da parte dei cittadini che già in diverse circostanze chiedevano interventi. Se in via Pio X alcune opere per evitare allagamenti sono state eseguite, in via Moio il problema persiste.

Nei giorni scorsi problemi dovuti alla pioggia si sono registrati anche in via Piano delle Pere e in località Fuonti.

Sul territorio persiste un allerta meteo valido fino alla mezzanotte. Disagi si segnalano anche in altre località del Cilento, tra Sapri, Camerota e Pisciotta. Allagamenti anche in alcune vie di Ascea.