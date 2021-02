Covid: un’app per medici e pediatri Il medico potrà consultare informazioni su propri pazienti e ricevere un messaggio con l'esito dei tamponi

Covid: un’app per medici e pediatri

La Regione Campania ha reso disponibile l’App Medici SINFONIA dedicata ai medici di medicina generale (MMG) e ai pediatri di libera scelta (PLS), grazie alla quale sarà possibile supportare i propri assistiti.

La nuova App realizzata da Soresa SpA permetterà ai medici di ricercare il proprio assistito per nome e cognome o per codice fiscale e consultare i sintomi che gli assistiti hanno registrato sull’App e-Covid SINFONIA.

Grazie ad un sistema di notifiche, il medico riceverà un messaggio ogni volta che diventa disponibile l’esito di un tampone per il proprio assistito e sarà possibile visualizzarlo, scaricare il referto e inviarlo rapidamente all’assistito. Inoltre, sarà possibile visualizzare lo storico dei test e tamponi registrati sui propri assistiti nella piattaforma regionale SINFONIA.

L’App è riservata a tutti i Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta nel territorio della Campania, nel tempo l’App sarà arricchita di nuovi servizi a valore aggiunto per interagire con l’ecosistema digitale SINFONIA. Per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma regionale SINFONIA (Anagrafe Unica oppure e-Covid Sorveglianza).

L’App Medici SINFONIA è un servizio che si affianca a quello di monitoraggio dell’App e-Covid SINFONIA attivato dalla Regione Campania, che consente a tutti i cittadini campani di inviare informazioni sullo stato di salute (anche per i propri familiari), visualizzare gli esiti di test e tamponi, prenotare il tampone antigenico per lo screening Scuola, il tutto direttamente dal proprio smartphone.