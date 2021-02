Corleto Monforte: pozzo invaso da rifiuti, in azione “speleologi – spazzini”

CORLETO MONFORTE. Speleologi in azione per ripulire un pozzo che alcuni incivili avevano riempito di rifiuti di vario genere. Domenica mattina, a seguito di un’escursione nel pozzo I del Meloso, situato a 871metri slm e con una profondità di 47 metri, situato nel comune di Corleto Monforte, da parte del gruppo speleologico Natura esplora di Summonte e del gruppo speleo alpinistico Vallo di Diano, è stata ritrovata una vera e propria discarica interrata.

Il Sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano i gruppi speleologici per il lavoro svolto nel pieno interesse della collettività.

“Ogni volta che ci troviamo davanti ai sacchi pieni di immondizia gettati in zone di campagna, non riusciamo a capire il motivo di tanto sfregio. – sottolinea Maurizio Capozzoli, consigliere – Basterebbe utilizzare il servizio porta a porta per garantire il rispetto verso la cosa comune. È assurdo pensare come nel XXI secolo si faccia ancora difficoltà a rispettare il giusto iter per lo smaltimento dei rifiuti. Non mi capacito di come, invece di seguire le buone pratiche, ci si rechi in queste zone montane del paese per insozzare il nostro territorio in ogni modo possibile e immaginabile”.