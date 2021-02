Come stimolare la ricrescita dei capelli: 8 rimedi naturali

Se cerchi anche tu un modo per rinvigorire i tuoi capelli, stimolando anche la ricrescita, qui di seguito ti indichiamo i più diffusi rimedi naturali per favorire la ricrescita.

1) Gli integratori naturali

Ne avrai spesso sentito parlare, ed effettivamente possono aiutare la tua capigliatura a rinascere.

Stiamo parlando degli integratori naturali specifici per capelli, a base di vitamine e di minerali, che sono appositamente pensati per sveltire il processo di ricrescita dei capelli. In particolare per chi soffre di caduta e di indebolimento, gli integratori naturali possono essere una valida alternativa a farmaci (tenete presente che solo in caso di alopecia conclamata gli integratori sono inutili).

In commercio ne trovi davvero tantissimi, specifici per capelli ed unghie, che si assumono come compresse o anche in formato masticabile tipo caramella. Un esempio di integratore naturale efficace è Foltina Plus che contiene estratti di superfood come fieno greco e serenoa (leggi questo articolo sul funzionamento di Foltina Plus).

In questi integratori naturali confluiscono sostanze benefiche come il selenio, il miglio, la biotina, zinco, ferro, vitamine A, B, C ed E.

Se propendi per questo rimedio, ti ricordiamo di leggere con attenzione l’elenco degli ingredienti per capire se all’interno ci siano sostanze pure e siano tutti estratti naturali.

Tieni conto che questi integratori oltre ad essere perfetti per i capelli e la loro crescita, sono ideali anche per la salute di pelle ed unghie, così con un solo colpo noterete un miglioramento generale.

2) Il rosmarino

Oltre che essere un aroma prezioso in cucina, il rosmarino è perfetto anche per favorire la crescita dei capelli dal momento che stimola il cuoio capelluto.

Ti consigliamo di usarlo a mo’ di impacco, da applicare sui capelli durante il risciacquo dallo shampoo.

In alternativa compra un olio applicalo sul cuoio capelluto e lascialo in posa qualche minuto.

3) L’aloe

La pianta di aloe vera è perfetta per stimolare naturalmente la ricrescita dei capelli.

Tra i vari benefici che sono riconosciuti alla pianta in materia di benessere corporale e della pelle, spiccano la capacità di questa pianta di aiutare i capelli a tenerli forti lucenti e sani, stimolando più rapidamente la crescita.

Se intendi provarla 100% bio, basta prendere una foglia di aloe, estrarre il gel contenuto al suo interno lasciandola in ammollo tutta la notte.

Al mattino successivo, il liquido formatosi va usato per lavare i capelli. Utilizzando questo rimedio più volte a settimana, vedrai nel giro di poco ottimi risultati sulla tua chioma.

4) Le uova

Tra gli alimenti più salutari di sempre c’è sicuramente l’uovo. Le proteine in esso contenute, in particolare nel bianco, insieme anche alle vitamine, sono considerate un valido stimolante per la crescita di capelli. Ti consigliamo perciò di preparare una maschera a base di uova.

Prendi due uova e dividi gli albumi dal tuorlo. Sbatti l’albume e applicalo sui capelli. Tienilo in posa circa mezz’ora dopodiché lava i capelli normalmente.

Applicata un paio di volte a settimana, questa maschera aiuterà i capelli crescere più rapidamente.

5) Gli oli essenziali

Gli oli essenziali sono un valido aiuto proveniente dalla natura per chi ha bisogno di stimolare la ricrescita più rapidamente.

Non devi fare altro che massaggiare la cute utilizzando poche gocce dei più comuni oli essenziali: prendi l’olio di cocco, l’olio di ricino, o ancora l’olio di germe di grano, poi aggiungi qualche goccia di olio essenziale, come quello di rosmarino e di tea tree, stimolanti, antibatterici e purificanti.

Anche l’olio di camomilla, valido lenitivo, può aiutare la ricrescita, così come quello di lavanda e di salvia dall’azione antisettica.

La quantità da usare è minima, per evitare irritazioni, bastano poche gocce per un paio di cucchiai d’olio.

6) L’olio di oliva

Rimanendo in tema di oli, non possiamo non citare l’olio d’oliva. È un aiuto naturale per la crescita del capello perché idrata la cute e la nutre con vitamina E.

Per usarlo nel migliore dei modi crea una maschera, applicala sui capelli e avvolgili in un asciugamano caldo. Lascia agire qualche minuto dopodiché lava normalmente i capelli.

Oltre a crescere più velocemente, i tuoi capelli saranno molto più idratati e lucenti.

7) La cipolla

Sebbene possa avere un odore non proprio piacevole, la cipolla è un toccasana per chi vuole stimolare la ricrescita dei capelli.

Questo perché agisce sui follicoli capillari, favorendo la circolazione sanguigna verso il cuoio capelluto.

Puoi sia creare una maschera a base di cipolla e miele, sia creare un succo da aggiungere allo shampoo.

Qualunque sia la tua decisione, utilizza il trattamento almeno 3 o 4 volte alla settimana. In questo modo, renderai più forti i capelli, i quali cresceranno più in fretta.

8) L’acqua di cottura delle patate

Hai deciso di preparare un purè e di mettere a lessare le patate? Ottima scelta, ma ricorda di non buttare via l’acqua in cui cuocerai i tuberi.

Se infatti hai l’abitudine di cuocere in acqua bollente le patate già tagliate e sbucciate, avrai notato che l’acqua forma una leggera patina bianca. Complice di questo risultato, l’amido che la patata scarica in fase di cottura.

Bene, una volta preparate le patate per preparare le tue leccornie, lascia intiepidire l’acqua e non gettarla. Usala per sciacquare i capelli (attenzione, non per lavarli ma come acqua di risciacquo dallo shampoo). Usata due volte a settimana, ti darà ottimi risultati in breve tempo.