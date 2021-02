Carnevale 2021 nel Cilento: a Rofrano la festa è online

ROFRANO. Nel Cilento ogni borgo, ogni vallata e ogni paese ha una sua festa di Carnevale da raccontare, un viaggio nel folclore attraverso usanze popolari diverse alla scoperta di riti e antichi costumi artigianali popolari.

Per evitare assembramenti e contagi, quest’anno, la maggior parte delle manifestazioni carnevalesche nel Cilento sono state rinviate.

C’e chi invece non si è dato per vinto e ha trovato un modo per continuare la magia del Carnevale.

È la Pro Loco di Rofrano che, visto il particolare momento storico, ha pensato di festeggiare da remoto, semplicemente collegandosi a un computer.

È nata così l’idea di realizzare un concorso fotografico online per premiare la maschera migliore.

L’evento è dedicato, soprattutto a loro, ai bambini di età non superiore ai 13 anni.

Ogni bambino potrà partecipare con una propria foto in maschera pubblicata su Facebook dai propri genitori taggando la pagina Pro Loco Rofrano ed usando l’hastag #carnevaleRofrano2021.

Chi riceverà più “mi piace” riceverà una targa ricordo e un buono da 50€ per l’acquisto di libri o fumetti con l’obiettivo di incentivare la lettura.

Sarà possibile postare le foto entro il 16 febbraio e si potrà votare entro le ore 20:00 del 21 febbraio.

La pubblicazione degli scatti e la premiazione del vincitore si svolgeranno sulla pagina Facebook della Pro Loco di Rofrano.

“Nonostante le limitazioni del periodo, Rofrano ha voluto comunque offrire la possibilità di esorcizzare ogni paura e divertirsi con i festeggiamenti di un carnevale alternativo e social in attesa che tutto possa essere ripristinato di persona – spiega la Presidente della Pro Loco Vanessa Coviello – la nostra comunità conferma di non fermarsi di fronte alla pandemia, creando soluzioni nel rispetto delle regole di prevenzione, con lo sguardo in questo frangente sopratutto rivolto ai più piccini”.