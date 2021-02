Vallo della Lucania: risorse risparmiate investite per la sistemazione del cimitero Comune riesce a recuperare risorse per circa 273mila euro da mutui residui

VALLO DELLA LUCANIA. Il Comune recupera risorse per circa 273mila euro e le investe per la sistemazione del cimitero.

L’amministrazione Aloia nel 2000 aveva avviato l’iter per l’ampliamento del campo santo e per la realizzazione di opere di urbanizzazione. Un ulteriore lotto dei lavori prevedeva la pavimentazione e la sistemazione della nuova area .

“Attualmente, tuttavia, nell’area di ampliamento non risultano realizzate tutte le previste cappelle ed edicole funerarie; pertanto, i realizzati proventi delle concessioni cimiteriali non sono stati sufficienti a finanziare il completamento dell’opera”, precisano da palazzo di città.

Cimitero di Vallo della Lucania: reperite nuove risorse

Ecco perché “è divenuto urgente il reperimento delle risorse necessarie alla pavimentazione dell’intera area di ampliamento”.

Ciò “al fine di migliorare il decoro del luogo dedicato al culto ed alla memoria dei cari defunti e per garantirne la frequentazione in condizioni di maggiore sicurezza per una utenza in crescita in conseguenza dell’incremento dell’utilizzo delle sepolture realizzate”.

I fondi risparmiati

L’occasione per reperire i fondi, o almeno una parte di quelli necessari, è offerta dalla Cassa Depositi e Prestiti. Da precedenti mutui, infatti, l’Ente ha risparmiato risorse pari a circa 273mila euro che possono essere sfruttate per un diverso utilizzo ovvero per i necessari interventi al cimitero.

Le polemiche dei cittadini

Da tempo i cittadini chiedevano interventi per il cimitero e nello specifico per la nuova ala laddove i lavori sono rimasti per anni incompleti.