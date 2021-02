Stella Cilento: arrivano le guardie ambientali

Il Comune di Stella Cilento, con a capo il sindaco Francesco Massanova, ha deciso di riconoscere come operante sul territorio comunale l’associazione “Guardie Ambientali del Cilento” Onlus per lo svolgimento delle attività in materie ambientali sottoscrivendo una convenzione della durata di un anno.

L’Ente si avvarrà, così, della collaborazione dell’associazione “Guardie Ambientali del Cilento Onlus”,organizzazione non lucrativa di utilità sociale – corpo di vigilanza ambientale e di protezione civile, con sede a Stella Cilento.

L’amministrazione comunale intende, infatti, attuare azioni volte a garantire il potenziamento di azioni di vigilanza ambientale, di supporto alle forze di polizia, di protezione civile e di supporto alle attività di volontariato in occasione della crisi sanitaria da Covid-19 in termini di controllo del territorio e di altre forme anche di assistenza a domicilio.